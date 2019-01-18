В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефектРИА Новости вчера в 21:06

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе. Для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан.

с чего всё началось

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