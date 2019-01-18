Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефектРИА Новости вчера в 21:06

Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.
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В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе. Для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан.
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В двигателях ракеты «Ангара» нашли опасный дефект

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Ниже приводится список из шести особенностей, которые отличают «Оумуамуа» от других объектов.
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