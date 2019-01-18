Космос
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефектРИА Новости вчера в 21:06
Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.
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с чего всё началось
При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе. Для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан.РИА Новостивчера в 21:06
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Редкий дефект двигателей «Ангары» может привести к разрушению ракеты на старте — разработчик
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