В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефектРИА Новости вчера в 21:06

Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей. В преддверии Королёвских чтений по космонавтике в Москве специалисты "Энергомаша" представили тезисы своего доклада.

с чего всё началось

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", отмечается в документе.

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