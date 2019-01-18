Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефектРИА Новости вчера в 21:06

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", отмечается в документе.
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В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей. В преддверии Королёвских чтений по космонавтике в Москве специалисты "Энергомаша" представили тезисы своего доклада.
РИА Новостивчера в 21:06

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Двигатели для ракет тяжелого класса «Ангара» могут при старте привести к ее разрушению

Эхо Москвы00:30

Разработчик сообщил о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

РБКвчера в 23:24

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

РИА Новостивчера в 21:06

Редкий дефект двигателей «Ангары» может привести к разрушению ракеты на старте — разработчик

Народные новостивчера в 21:41

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект

Газета.Ruвчера в 21:10

Ракетостроители сообщили о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

Ведомостивчера в 22:07

В двигателях для тяжёлой ракеты «Ангара» обнаружили дефект

Говорит Москвавчера в 22:17
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:57
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Для задержания Насти Рыбки потребовалась инвалидная коляска

Обновлено в 00:39
Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей.
Обновлено вчера в 21:06
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Toyota показала спецверсию Land Cruiser Prado для России

Стоит отметить, что стоимость новой специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей больше, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено вчера в 18:32
Авто

Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Авто

УАЗ «Патриот» оснастили новыми опциями

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто

Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде

Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).
Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено вчера в 15:59
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Обновлено вчера в 19:40
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Эксперты назвали отрасли с самой высокой зарплатой в 2018 году

В категории «строительство» самой высокой зарплатой считается 46,9 тысяч рублей, минимальной — 25,2 тысячи рублей в сфере образования и науки.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21

Обновлено вчера в 23:47
Транспорт

Генподрядчик Крымского моста заявил, что железнодорожная часть объекта запустится в срок

На строительстве железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, а также свыше 500 единиц техники, уточняется в сообщении.
Обновлено в 01:23
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Новые планшеты iPad появятся в первой половине 2019 года

Новые планшеты iPad Mini 5 и бюджетный iPad от компании Apple появятся в первой половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Обновлено в 00:42
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено 16 января в 12:07
Транспорт

Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели

ГИБДД для безопасности жителей заполярного Норильска из-за метели закрыло для всех видов транспорта автодорогу Норильск - Алыкель, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Обновлено в 00:30
Энергетика

На рынке нефти сформировался широкий коридор цен

Если с утра января цена нефти сдержанно, но довольно уверенно росла, то к вечеру стала падать и снизилась на 0,28%, до $60,48 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено 16 января в 23:14
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