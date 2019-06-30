В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь ТрампаРосбалт 06:35

Во время исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в приграничном пункте Пханмунчжом на Корейском полуострове произошла драка журналистов американских и северокорейских СМИ.

В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь Трампа

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