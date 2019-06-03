Происшествия
Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшегоРБК 04:53
Следователи, отметил собеседник РБК, взяли у него свидетельские показания. Драка в Красногорском районе произошла 1 июня. Друг погибшего Белянкина Сергей Иванов ранее рассказал РБК, что в ходе конфликта десять человек избивали двоих.
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Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки.
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Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Политика
Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Политика
Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая
На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.
Обновлено в 04:58
Общество
Tinder попал в реестр по слежке
Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 05:02
Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено вчера в 00:53
Общество
В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу
Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Футбол
VAR будет использован на матчах финальной части Лиги наций
Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика
Украина официально исковеркала нормы правописания
Ранее сообщалось, что с 3 июня на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» Напомним, в августе 2018 года граждане Украины призвали власти легализовать феминитивы в украинском языке.
Обновлено в 04:28
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для общепита
По данным издания,Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы», которая должна заменить действующий СанПиН.
Обновлено вчера в 16:15
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Гаджеты
Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц
Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Происшествия
СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено 01 июня в 09:00
Религия
Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00