Происшествия

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшегоРБК 04:53

Следователи, отметил собеседник РБК, взяли у него свидетельские показания. Драка в Красногорском районе произошла 1 июня. Друг погибшего Белянкина Сергей Иванов ранее рассказал РБК, что в ходе конфликта десять человек избивали двоих.
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Сергей Иванов
Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки.
— Сергей ИвановРБК вчера в 18:02

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