Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному боюРИА Новости 07:29
Погибшим в драке у здания Минкомсвязи в Москве оказался чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.
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Драка у телеграфа, в которой погиб чемпион по рукопашному бою, попала на видео
Московский Комсомолец13:03
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 21:17
Политика
Депутат ЕП рассказал о недопуске в Венесуэлу
Депутат Европарламента (ЕП) Гонсалес Понс написал в своем твиттере, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 21:19
Космос
В России разрабатывают космическую яхту для туристов
Обновлено в 19:33
Политика
На Солсберийском соборе вывесили российский флаг
It has now been taken down — with one man describing it as "completely insensitive" pic.twitter.com/Bz1EQVXKUJ — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) February 17, 2019 Неизвестные, предположительно, вскарабкались по лесам и вывесили флаг в ночь с 16 на 17 февраля.
Обновлено в 07:22
Спорт
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете
Обновлено в 17:18
Здоровье
Названы сжигающие жир на животе продукты
Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп не поверил разведке США из-за Путина
Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие
Российские РСЗО оснастят «умными взрывателями» нового поколения
Российские ракетные системы залпового огня оснастят "умными взрывателями" нового поколения.
Обновлено в 21:40
Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Общество
В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии
Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана.
Обновлено в 08:54
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Политика
Источник сообщил о планах сменить начальников Байконура и Восточного
Госкорпорация "Роскосмос" планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:36
Политика
Сенатор США пригрозил «правосудием» венесуэльским военным
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) заявил, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если не позволят доставить в страну гуманитарную помощь из США.
Обновлено в 21:22
Общество
На территорию России пришел ныряющий циклон
Синоптики предупредили россиян о приближении так называемого ныряющего циклона, который будет оказывать влияние на погоду в начале недели.
Обновлено в 21:30
Политика
Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера
Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
Происшествия
Шведские исследователи дали новую версию гибели группы Дятлова
Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Швеции в начале 2019 года выдвинули собственную версию загадочной гибели группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 12:40
Политика
В Венесуэлу прибыли представители левых движений из 40 стран
В венесуэльскую столицу приехали представители левых молодежных движений из сорока стран.
Обновлено в 20:59
Культура
Скончался народный артист России Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался в Уфе на 79-м году жизни.
Обновлено в 13:13
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Хоккейный вратарь скончался во время матча в Новосибирске
В Новосибирске во время матча скончался хоккейный вратарь. Трагедия произошла в ледовом дворце спорта "Родник" в Калининском районе города.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38