Происшествия

В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человекSputnik Таджикистан вчера в 02:17

На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане в результате драки казахстанских и иностранных рабочих пострадали 30 человек, сообщили в пресс-службе администрации Атырауской области. Инцидент произошел накануне на территории вахтового поселка на Тенгизе.
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Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человек

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