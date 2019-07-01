Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человекSputnik Таджикистан вчера в 02:17
На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане в результате драки казахстанских и иностранных рабочих пострадали 30 человек, сообщили в пресс-службе администрации Атырауской области. Инцидент произошел накануне на территории вахтового поселка на Тенгизе.
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Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео
Вести.Ru29 июня в 05:44
На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих
Эхо Москвы29 июня в 09:31
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