В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человекSputnik Таджикистан вчера в 02:17

На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане в результате драки казахстанских и иностранных рабочих пострадали 30 человек, сообщили в пресс-службе администрации Атырауской области. Инцидент произошел накануне на территории вахтового поселка на Тенгизе.

В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Шоу-бизнес Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Экономика Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Хоккей Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Экономика Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Энергетика Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7% Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе—июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Общество В России запустят биометрические банкоматы Несколько крупных российских банков уже закупили биометрические банкоматы и планируют установить их до конца этого года.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.

Финансы Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Армия и оружие Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).