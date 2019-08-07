Происшествия
Спецназ Киргизии задержал Атамбаева после штурма его резиденцииФАН 11:37
Киргизский спецназ задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш (Чуйская область). «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — пояснил представитель штаба политика агентству ТАСС.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
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