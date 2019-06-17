Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»Рамблер 08:51
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» успешно прошёл испытания в Сирии
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество
Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову
Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Экономика
Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Энергетика
Медведев поручил проверить цены на бензин
Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку.
Обновлено в 08:47
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»
По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.
Обновлено в 11:58
Политика
Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Экономика
В Смольном утвердили снижение тарифов на горячую воду и тепло с 1 июля
Комитет по тарифам утвердил окончательный размер платы за горячее водоснабжение и тепловую энергию для всех подведомственных организаций.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг
Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.
Обновлено в 11:58