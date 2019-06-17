Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»Рамблер 08:51

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
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Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Газета.Ru11:26

Названа причина гибели пассажиров Sukhoi Superjet в Шереметьево

URA.Ru07:04

СМИ нашли причину столь сильного и быстрого пожара на SSJ-100

Росбалт07:24

Эксперт рассказал о «незамеченной» детали в отчете о катастрофе SSJ-100

ФАН09:24

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

РБК07:24

Названа причина быстрого распространения огня в сгоревшем SSJ 100

News.ru09:25

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Lenta.ru06:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» успешно прошёл испытания в Сирии

Обновлено вчера в 21:20
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Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Власти Чемодановки заявили, что цыгане добровольно покинули село

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Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Экономика

Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 11:12
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Экономика

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Обновлено в 11:58
Происшествия

Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Энергетика

Медведев поручил проверить цены на бензин

Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку.
Обновлено в 08:47
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Культура

Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»

По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.
Обновлено в 11:58
Политика

Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия

Военные сделали сальто на Lada Vesta

В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Атлетико» надеется подписать Феликса

Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Экономика

В Смольном утвердили снижение тарифов на горячую воду и тепло с 1 июля

Комитет по тарифам утвердил окончательный размер платы за горячее водоснабжение и тепловую энергию для всех подведомственных организаций.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг

Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.
Обновлено в 11:58
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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