Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»Рамблер 08:51
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
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Кремль прокомментировал статью о кибератаках со стороны США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил начало кибервойны, если данные о кибератаках со стороны США на энергетические предприятия РФ подтвердятся.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
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Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
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Маликов вместе с женой и сыном Марком покормил уточек
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Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
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Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
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Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.
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