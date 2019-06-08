Здоровье

В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологовREGNUM 03:35

От девяти до 19 онкологов работают в Еврейской автономной области, Калмыкии, Магаданской области, Туве, на Камчатке и в Хакасии. В 22 регионах онкологов менее 35 человек. В среднем по России на 50 тыс. человек приходится один такой врач, отмечает РБК.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

Где не хватает онкологов В государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения за 2018 год, с которыми ознакомился РБК.
РБК02:00

Подробнее о событии

Минздрав указал регион, где работает только один онколог

ФедералПресс04:30

Минздрав назвал российский регион, в котором работает всего один онколог

БИЗНЕС Online03:51

Назван российский регион, в котором работает всего один онколог

URA.Ru02:44

Минздрав назвал регионы с минимальным числом онкологов

Полит.ру04:24

Тува и Алтай испытывают дефицит онкологов

REGNUM04:08

Названы регионы с нехваткой врачей-онкологов

Lenta.ru02:40

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Энергетика

Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Общество

Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары

Обновлено в 07:18
Футбол

Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»

Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Единоборства

Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба

Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Авто

Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках

В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер.
Обновлено в 07:00
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Рубин» сделал предложение «Спартаку» об аренде Мельгарехо

Обновлено в 02:40
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли в Донбассе

Обновлено в 06:07
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 01:58
Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Политика

На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы

Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 05:14
Общество

В Японии за неделю от жары умерли 57 человек

По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Росрыболовство назвало срок освобождения косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 06:03
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

В Ростовской области задержали банду оружейников

"По имеющейся информации, мужчина изготавливал огнестрельное оружие и вместе с двумя соучастниками сбывал его на территории Ростовской области", - уточнила Ирина Волк.
Обновлено в 07:13
Политика

В Германии рассказали о новой холодной войне России и США

Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.
Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное