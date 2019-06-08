Где не хватает онкологов В государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения за 2018 год, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

От девяти до 19 онкологов работают в Еврейской автономной области, Калмыкии, Магаданской области, Туве, на Камчатке и в Хакасии. В 22 регионах онкологов менее 35 человек. В среднем по России на 50 тыс. человек приходится один такой врач, отмечает РБК.

В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов

Энергетика Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов 25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.

Футбол Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту» Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Происшествия Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Единоборства Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Авто Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер.

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Экономика Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.

Политика На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.

Общество В Японии за неделю от жары умерли 57 человек По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.

Происшествия В Ростовской области задержали банду оружейников "По имеющейся информации, мужчина изготавливал огнестрельное оружие и вместе с двумя соучастниками сбывал его на территории Ростовской области", - уточнила Ирина Волк.