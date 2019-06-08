Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологовREGNUM 03:35
От девяти до 19 онкологов работают в Еврейской автономной области, Калмыкии, Магаданской области, Туве, на Камчатке и в Хакасии. В 22 регионах онкологов менее 35 человек. В среднем по России на 50 тыс. человек приходится один такой врач, отмечает РБК.
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Где не хватает онкологов В государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения за 2018 год, с которыми ознакомился РБК.РБК02:00
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Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
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