Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное маслоREGNUM 02:08
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Дагестану.
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Как сообщает пресс-служба регионального МВД, должностные лица с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений по цене свыше 300 руб. за килограмм.Коммерсантъ02:21
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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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