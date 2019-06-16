В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное маслоREGNUM 02:08

с чего всё началось

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Дагестану.

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

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