Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное маслоREGNUM 02:08
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Дагестану.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Принц Саудовской Аравии обвинил Иран в нападениях на танкеры
Обновлено в 00:38
Происшествия
СКР: все участники массовой драки под Пензой установлены
Уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ Все участники конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, где погиб один из участников массовой драки, установлены.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Авто
Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Путешествия
Москва вошла в тройку лучших городов для медицинского туризма
Аналитическое агентство "ТурСтат" к Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня, подготовило рейтинг лучших городов для медицинского туризма.
Обновлено в 02:27
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Музыка
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено вчера в 07:09
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Опасности вегетососудистой дистонии объяснил нейрохирург
Лечение ВСД состоит в медикаментозном лечении, а так же смены образа жизни и поведения в питании, говорит нейрохирург.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено 14 июня в 06:42