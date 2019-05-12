Общество

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиянРБК вчера в 22:44

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
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В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

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URA.Ru00:03
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