Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиянРБК вчера в 22:44

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
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