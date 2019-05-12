Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиянРБК вчера в 22:44
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
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Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил 10-месячную дочь Милану
Российский футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил свою дочь Милану по случаю того, что ей исполнилось 10 месяцев.
Обновлено вчера в 04:04
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено вчера в 04:54
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
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Apple запустила производство процессоров для новых iPhone
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
В снегах Арктики: кадры первого в России десантирования снегохода с самолета Ил-76МД
На кадрах видно, как контейнер с снегоходом десантируется с военно-транспортного самолета Ил-76МД.
Обновлено в 00:46
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Технологии
Инженеры превратили дрон в летающий поднос
Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено вчера в 09:02
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
Эксперты рассказали о способах улучшить сексуальную жизнь
Эксперты рассказали о девяти способах улучшить сексуальную жизнь и достичь гармонии в отношениях с партнером.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Красотку из Екатеринбурга признали самой талантливой в мире
Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:31
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в РПЛ
В следующем сезоне российскую премьер-лигу пополнят два футбольных клуба — "Сочи" и "Тамбов".
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе М8 "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Американцы будут праздновать День Победы до 12 мая
Обновлено вчера в 03:52
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31