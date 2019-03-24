В день тишины Зеленского покажут не как кандидатаВести.Ru 12:58

Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNews". Помимо комик-шоу в субботу, 30 марта, будет показан и документальный фильм "Рейган".

В день тишины Зеленского покажут не как кандидата

Политика Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Здоровье "Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Экономика Немецкая семья решила искупить деньгами вину отцов за пособничество нацизму Миллионы евро на благотворительность отдаст немецкая семья, предки которой оказались пособниками нацизма во времена Второй мировой войны, 24 марта сообщает издание Sky news.

Футбол Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.

Политика В Петербурге начался митинг «За свободные выборы» В воскресенье, 24 марта, на площади Ленина собрались десятки человек. Попасть на нее, впрочем, оказалось сложнее обычного.

Происшествия «Зимняя вишня» набрала 800 томов В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Экономика Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Интернет Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.

Культура Во Владивостоке пройдет встреча с американским художником Создатель графических романов расскажет о своей работе Во Владивостоке 25 марта в коворкинге Dom состоится встреча с американским художником, создателем графических новелл Роном Реже.

Армия и оружие Сербия отказалась вступать в НАТО Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Происшествия Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.

Общество Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.

Политика Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Спорт Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".