Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратураLenta.ru 08:19
Сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза через границу психотропных веществ. Прокуратура уточнила, что задержанная при получении посылки с лекарством «Фризиум» женщина проходит по делу как свидетельница.
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«Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке», - говорится в сообщении ведомства.Ридус07:57
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