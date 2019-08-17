с чего всё началось

Сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза через границу психотропных веществ. Прокуратура уточнила, что задержанная при получении посылки с лекарством «Фризиум» женщина проходит по делу как свидетельница.

В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

Игры Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.

Единоборства Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне» Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.

Происшествия В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Армия и оружие В США захотели российскую «Мертвую руку» США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Футбол «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Авто Блогеры показали опасность смешивания дешевых и дорогих шин Для начала, смешивание шин любой марки часто приводит к заметному изменению сцепления автомобиля просто потому, что они разные.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.