Опубликовано видео пожара в дельфинарии в СевастополеРоссийская газета 08:25

МЧС опубликовало видео тушения пожара, который сегодня утром произошел в дельфинарии Севастополя. Возгорание зафиксировано в 07.40 часов утра. Его обнаружила охрана и попыталась локализовать собственными силами.

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

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