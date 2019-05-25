Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в СевастополеРоссийская газета 08:25
МЧС опубликовало видео тушения пожара, который сегодня утром произошел в дельфинарии Севастополя. Возгорание зафиксировано в 07.40 часов утра. Его обнаружила охрана и попыталась локализовать собственными силами.
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В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков
Независимое телевидение Севастополя07:17
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Общество
Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать
Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Происшествия
У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими
Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.
Обновлено в 05:21
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Космос
«Чтобы спастись, человечеству нужно искать не живых инопланетян, а мертвых»
Артефакты погибших цивилизаций могут предстать в разной форме: изуродованной поверхности планеты, следов токсичных газов в атмосфере или вышедших из строя могучих машин.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара
Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Наука
Энтомологи: постельные клопы оказались ровесниками динозавров
Предыдущие теории указывали, что первыми хозяевами постельных клопов были летучие мыши, возникшие примерно 50 млн лет назад, однако теперь ученым придется искать первых существ, у которых эти насекомые пили кровь.
Обновлено в 07:55
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Полицейского, которого вчера ранили в Туле, перевезут в Москву
25-летнего сотрудника ППС, на которого вчера, 24 мая, напали неизвестные и ранили его же собственным табельным оружием, перевезут в московскую клинику.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика
Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии
Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии, а это значит, что ей придется оставить и пост главы правительства, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:32
Транспорт
Закрытые станции фиолетовой ветки метро Москвы могут открыть досрочно
Ограничения в работе Таганско-Краснопресненской линии метрополитена связаны с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии от «Некрасовки» до «Косино».
Обновлено в 06:26
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Здоровье
Ученые выяснили, почему норвежцы живут дольше россиян
Норвежцы живут дольше россиян на 8−10 лет.
Обновлено в 07:54
Кино
В Петербурге начались съемки фильма по роману Алексея Иванова
Обновлено в 08:25
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28