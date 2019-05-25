Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарийРИА Новости 04:07
Двух дельфинов пришлось эвакуировать. По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария. Больше всего пострадал расположенный рядом павильон, в котором находятся сувенирные магазины.
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В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков
Независимое телевидение Севастополя07:17
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Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
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Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия
В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских
Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 07:19
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Футбол
Урош Спаич — о Лиге чемпионов, Лиге Европы и итогах сезона РПЛ
Защитник «Краснодара» Урош Спаич оценил итоги сезона и выразил сомнение в том, что у «Уфы» найдётся мотивация на матч с «Локомотивом».
Обновлено в 06:15
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше
Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Футбол
Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.
Обновлено в 05:48
Общество
Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику
Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Происшествия
У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими
Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.
Обновлено в 05:21
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Спорт
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Хоккей
Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.
Обновлено в 06:35
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29