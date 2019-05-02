Политика

В делегации США рассказали о визите в КрымРИА Новости 06:28

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
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Делегаты из США признались в любви к Крыму

Газета.Ru16:08

Американцы влюбились в Крым и осудили санкции США

ФАН05:12

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Известия07:34

В делегации США рассказали о визите в Крым

RT на русском06:40

В делегации США рассказали о визите в Крым

РИА Новости06:28

Дипломаты из США поделились впечатлениями от Крыма после визита

Krym.News07:29

Общественники из США поделились впечатлениями от поездки в Крым

РБК07:56
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Футбол

Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика

Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая

В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено в 19:58
Здоровье

В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Павел Табаков побрился налысо для новой роли

Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Авто

Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель

Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.
Обновлено в 11:25
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Здоровье

Россияне умирают из-за неправильного питания

Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Общество

В Астрахань нагрянули попрошайки

С наступлением тепла в Астрахань потянулись попрошайки — «гастролеры».
Обновлено в 04:22
Авто

Правильный подбор колесных дисков, нюансы

Необходимость купить новый комплект колесных дисков возникает не часто.
Обновлено в 13:15
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Атласы создали с помощью дендрохронологии, которая по толщине древесных колец позволяет определить климат того года, когда кольцо наросло.
Обновлено 02 мая в 15:06
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.
Обновлено в 08:20
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Авто

Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников

Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Обновлено в 15:29
Здоровье

Волгоградцам сообщили, что нельзя есть на голодный желудок

Алкогольные напитки на голодный желудок действуют очень сильно.
Обновлено в 14:30
Экономика

WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено в 16:32
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол

Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
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