В делегации США рассказали о визите в КрымРИА Новости 06:28

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.

В делегации США рассказали о визите в Крым

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