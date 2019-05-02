Политика
В делегации США рассказали о визите в КрымРИА Новости 06:28
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
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Футбол
Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Авто
Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель
Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.
Обновлено в 11:25
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Здоровье
Россияне умирают из-за неправильного питания
Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Общество
В Астрахань нагрянули попрошайки
С наступлением тепла в Астрахань потянулись попрошайки — «гастролеры».
Обновлено в 04:22
Авто
Правильный подбор колесных дисков, нюансы
Необходимость купить новый комплект колесных дисков возникает не часто.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Наука
Создан единый дендрохронологический атлас засух
Атласы создали с помощью дендрохронологии, которая по толщине древесных колец позволяет определить климат того года, когда кольцо наросло.
Обновлено 02 мая в 15:06
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.
Обновлено в 08:20
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Волгоградцам сообщили, что нельзя есть на голодный желудок
Алкогольные напитки на голодный желудок действуют очень сильно.
Обновлено в 14:30
Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено в 16:32
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол
Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18