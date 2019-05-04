Политика

В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
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Общественники из США поделились впечатлениями от поездки в Крым

РБК07:56

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Известия07:34

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Газета.Ru06:33

В делегации США заявили, что «влюбились в Крым»

RT на русском06:40

Посетившие Крым американцы рассказали о своем отношении к полуострову

Московский Комсомолец06:28

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

РИА Новости06:28

Дипломаты из США поделились впечатлениями от Крыма после визита

Krym.News07:29
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Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»

Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Йовича

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
Общество

Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту

Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 09:36
Политика

Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко уволил начальника охраны президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко снял Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма заключается в его многонациональности и уважении традиций всех народов, и это не нравится "врагам" полуострова.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Культура

Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста

Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)

В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
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