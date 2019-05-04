В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.

В делегации США рассказали о посещении Крыма

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