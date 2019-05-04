Политика
В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
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Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту
Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко уволил начальника охраны президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко снял Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма заключается в его многонациональности и уважении традиций всех народов, и это не нравится "врагам" полуострова.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Культура
Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста
Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)
В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57