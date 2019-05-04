Политика
В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 11:42
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Футбол
Эспаньол — Атлетико 3:0
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
Обновлено в 15:58
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Футбол
Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле»
Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
Обновлено в 16:31
Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:22
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Авто
Самая необычная Nissan Silvia выставлена на продажу
На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено в 11:22
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Транспорт
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за схода лавины
Обновлено в 15:59
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На западе Москвы обрушился башенный кран
На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 13:48