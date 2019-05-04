Политика

В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
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В делегации США рассказали о посещении Крыма

Газета.Ru06:33

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

РИА Новости06:28

Американцы рассказали о впечатлениях от Крыма и осудили санкции против полуострова

Народные новости06:26

Американцы влюбились в Крым и осудили санкции США

ФАН05:12

В делегации США заявили, что «влюбились в Крым»

RT на русском06:40

Посетившие Крым американцы рассказали о своем отношении к полуострову

Московский Комсомолец06:28

В делегации из США после посещения Крыма заявили о влюбленности в полуостров

Rambler News Service06:18
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Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре

Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП

Обновлено вчера в 23:03
Здоровье

Эксперт рассказал о пользе применения гормональной терапии

Медицинский эксперт-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что такое гормональная терапия и какое действие она оказывает на организм человека.
Обновлено в 03:39
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Армия и оружие

Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве

О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Главу белорусского оператора связи «Белтелеком» задержали за взятку

Гендиректор белорусского государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов задержан по обвинению в получении взятки.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено 02 мая в 04:09
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов

Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 07:01
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Гаджеты

Intel прекратит поставки Movidius Neural Compute Stick первого поколения

На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Авто

Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль

Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес

«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике

Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Культура

Историки из разных стран приедут в Крым на конференцию про Ялту

Во время своего посещения Крыма британцы планируют посетить обелиск англичанам, погибшим в Балаклавском сражении во время Крымской войны в 1854 году, а также принять участие в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:03
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