Политика
В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
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Американцы рассказали о впечатлениях от Крыма и осудили санкции против полуострова
Народные новости06:26
В делегации из США после посещения Крыма заявили о влюбленности в полуостров
Rambler News Service06:18
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