В делегации США рассказали о посещении КрымаГазета.Ru 06:33

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости". Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Происшествия Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172 В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.

Кино В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4» В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.

Здоровье Эксперт рассказал о пользе применения гормональной терапии Медицинский эксперт-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что такое гормональная терапия и какое действие она оказывает на организм человека.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Политика Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Происшествия Главу белорусского оператора связи «Белтелеком» задержали за взятку Гендиректор белорусского государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов задержан по обвинению в получении взятки.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Политика Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.

Космос В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Гаджеты Intel прекратит поставки Movidius Neural Compute Stick первого поколения На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.

Авто Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.

Шоу-бизнес «Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Политика США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.