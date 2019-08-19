Происшествия

Суд вернул протокол на Яшина в полициюМосковский Комсомолец 08:27

Троицкий суд Москвы вернул административный протокол в отношении главы Совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильи Яшина в ОВД.
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В Москве суд вернул полиции протокол на участницу акции 10 августа, которую полицейский ударил в живот

Новая газета04:26

Суд вернул в ОВД протокол Дарьи Сосновской, которую ударил полицейский

Дождь04:11

Таганский районный суд Москвы вернул в полицию протокол об административном нарушении в отношении Дарьи Сосновской

Эхо Москвы07:30

Суд вернул полиции протокол в отношении девушки, которую ударил силовик

РИА Новости03:52

Суд вернул в полицию дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции

Интерфакс03:51

Суд вернул в полицию протокол девушки, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот

Медиазона03:39

Суд вернул МВД протокол о правонарушении девушки, которую ударил в живот полицейский

Ведомости04:08
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Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»

Совет Госдумы планирует обсудить в понедельник проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс», заявил спикер нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:38
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю свою семью

В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

Обновлено в 04:21
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой

Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
Обновлено в 05:15
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Хоккей

«Автомобилист» отправился на Кубок ЛЖД без Дацюка и Голышева

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:31
Здоровье

Британец умер спустя 16 дней после обращения к врачам из-за кашля

Обновлено в 01:13
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
Общество

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Обновлено в 04:40
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.
Обновлено в 07:17
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Театры

Сергей Пускепалис представлен труппе Театра им. Волкова

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Удмуртии подростки повредили надгробия на кладбище

18 августа в полицию в Воткинске поступило сообщение о том, что на Южном кладбище повреждены 14 надгробных плит и крестов, сообщает МВД по УР.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов

Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Наука

Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн

Обновлено вчера в 07:22
Экономика

«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Футбол

День «Д»: сегодня «Спартак» и ЦСКА играют в главном дерби Москвы

19 августа в 20:00 по московскому времени состоится центральный матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Обновлено в 08:24
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
Обновлено в 07:42
Футбол

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика

Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
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