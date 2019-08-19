Происшествия
Суд вернул протокол на Яшина в полициюМосковский Комсомолец 08:27
Троицкий суд Москвы вернул административный протокол в отношении главы Совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильи Яшина в ОВД.
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы планирует обсудить в понедельник проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс», заявил спикер нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:38
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
Обновлено в 04:21
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой
Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
Обновлено в 05:15
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Хоккей
«Автомобилист» отправился на Кубок ЛЖД без Дацюка и Голышева
Екатеринбургский «Автомобилист» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:31
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Обновлено в 04:40
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.
Обновлено в 07:17
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Театры
Сергей Пускепалис представлен труппе Театра им. Волкова
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Удмуртии подростки повредили надгробия на кладбище
18 августа в полицию в Воткинске поступило сообщение о том, что на Южном кладбище повреждены 14 надгробных плит и крестов, сообщает МВД по УР.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов
Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Футбол
День «Д»: сегодня «Спартак» и ЦСКА играют в главном дерби Москвы
19 августа в 20:00 по московскому времени состоится центральный матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Обновлено в 08:24
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
Обновлено в 07:42
Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30