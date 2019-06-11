В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигурантаRT на русском 01:55

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда. Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

с чего всё началось

В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Самарского районного суда. По данным агентства, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

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