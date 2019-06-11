Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигурантаRT на русском 01:55
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Самарского районного суда. По данным агентства, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда. Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.РИА Новости02:27
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Обновлено в 06:32
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Обновлено в 06:29
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Обновлено вчера в 21:37
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Экономика
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В Махачкале произошел взрыв на танкере
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