Общество

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»
РБК
вчера в 23:00

В деле есть эпизоды, связанные с еще тремя объектами — это комплекс госдач «Воробьевы горы», резиденция «Горки-9» (где сейчас проживает глава правительства) и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, рассказывал ранее РБК источник, знакомый с ходом расследования.
РБКвчера в 23:00
с чего всё началось

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО.
РБКвчера в 23:00

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От палат Кремля до «Бочарова Ручья»: Фигурант дела о хищении в резиденции Путина раскрыл преступную схему

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РБК узнал о причастности подрядчиков ФСО к хищениям при работах в Большом Кремлевском дворце

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