Общество
В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»
В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»РБКвчера в 23:00
В деле есть эпизоды, связанные с еще тремя объектами — это комплекс госдач «Воробьевы горы», резиденция «Горки-9» (где сейчас проживает глава правительства) и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, рассказывал ранее РБК источник, знакомый с ходом расследования.
РБКвчера в 23:00
с чего всё началось
Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО.РБКвчера в 23:00
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