Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО.

с чего всё началось

В деле есть эпизоды, связанные с еще тремя объектами — это комплекс госдач «Воробьевы горы», резиденция «Горки-9» (где сейчас проживает глава правительства) и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, рассказывал ранее РБК источник, знакомый с ходом расследования.

В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»

Общество Общество Саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что его месячный эксперимент с питанием на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.) окончен.

Общество Общество Голикова назвала условие для мотивации роста рождаемости Голикова заявила, что данные по рождаемости и смертности вызывают у нее тревогу.

Транспорт Транспорт Минтранс РФ предложил приподнять пешеходные переходы Министерство транспорта предложило приподнять пешеходные переходы над уровнем дорог для обеспечения безопасности пешеходов, сообщают «Известия».

Общество Общество В школах России предлагают ввести должность психолога для учителей Должность штатного психолога для учителей предлагают ввести в российских школах.

Общество Общество Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов Коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв.м от реализации.

Общество Общество Минкомсвязь предлагает штрафовать за утечку персональных данных Минкомсвязь предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз, говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале нормативных актов.

Общество Общество Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.

Общество Общество У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон.

Погода Погода МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве

Общество Общество Трамп провел День благодарения с семьей во Флориде Президент США Дональд Трамп провел вечер Дня благодарения в традиционном американском стиле – с членами своей семьи за праздничным столом, главным украшением которого стало блюдо из индейки.

Общество Общество Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра

Общество Общество В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

Общество Общество Победитель борьбы за ЭКСПО-2025 станет известен через несколько часов В Париже 23 ноября станет известен город, который в 2025 году примет всемирную универсальную выставку «ЭКСПО».