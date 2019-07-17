Политика
Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17РИА Новости 06:36
Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы (ССГ) Вилберта Паулиссена. По его словам, в рамках расследования предпринимаются новые шаги.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Общество
В Подмосковье начали строить заводы агропарка «Сырная долина»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству заводов в агропарке "Сырная долина", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства
Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
Сингапурская Olam стала единственным владельцем «Русмолко»
Основатель и председатель совета директоров крупного производителя молока – Русской молочной компании («Русмолко») Наум Бабаев вышел из бизнеса.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию классического радужного логотипа
Американская компания Apple реально может вернуться к использованию классического радужного логотипа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:49
Общество
ФНС: сбоя в электронной системе ЗАГС не было
Представители ФНС РФ опровергли информацию о массовом сбое в едином госреестре ЗАГС.
Обновлено в 06:10
Общество
Юрий Чайка проводит в Тулуне личный прием граждан
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который 17 июля прибыл в Иркутскую область, проводит в Тулуне личный прием граждан.
Обновлено в 04:26
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
В США арестовали экс-президента Перу
Бывший президент Перу Алехандро Толедо Манрике арестован в США по ордеру на экстрадицию. Запрос на экстрадицию сделала прокуратура Перу.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Общество
Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41