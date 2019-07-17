Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетелиГазета.Ru 06:33

Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле.
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Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей

РБК07:34

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились новые свидетели

Эхо Москвы07:04

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о MH17

РИА Новости06:36

Следователи сообщили о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Life.ru05:41

В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

Lenta.ru05:25

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

ТАСС05:20

Глава ССГ рассказал о новых свидетелях в деле о крушении MH17

RT на русском06:50
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Происшествия

В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
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Происшествия

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Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
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Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
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Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках

Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
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Наука

Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Спиновая жидкость была теоретически предсказана в 1973 году, и лишь в 2012-м ученые обнаружили первое вещество с таким состоянием.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Власти Малайзии разочарованы ходом расследования катастрофы МН17

Обновлено в 06:12
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге

Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
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МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Авто

Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.
Обновлено вчера в 06:43
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«Челси» представил форму с цветами флага России на воротнике и рукавах

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«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено вчера в 08:35
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В Сети появился видеоклип на песню Spirit американской певицы Beyonce. Сингл входит в саундтрек нового «Короля льва».
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Toyota и JAXA объединяют усилия для создания пилотируемого лунохода

В марте нынешнего года, напомним, Toyota и JAXA представили концепцию пилотируемого лунохода.
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Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

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В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
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Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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