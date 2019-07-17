Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетелиГазета.Ru 06:33
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Автоспорт
Боттас назвал условия, при которых он может перейти в «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас рассказал о переговорах о новом контракте с немецкой командой, а также о том, при каких условиях он может стать гонщиком «Феррари».
Обновлено в 05:53
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Спиновая жидкость была теоретически предсказана в 1973 году, и лишь в 2012-м ученые обнаружили первое вещество с таким состоянием.
Обновлено вчера в 08:29
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге
Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Обновлено в 08:01
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.
Обновлено вчера в 06:43
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено вчера в 08:35
Музыка
В клипе Бейонсе на саундтрек к фильму «Король Лев» снялась ее дочь
В Сети появился видеоклип на песню Spirit американской певицы Beyonce. Сингл входит в саундтрек нового «Короля льва».
Обновлено в 07:38
Космос
Toyota и JAXA объединяют усилия для создания пилотируемого лунохода
В марте нынешнего года, напомним, Toyota и JAXA представили концепцию пилотируемого лунохода.
Обновлено в 07:39
Футбол
Краневиттер решил покинуть «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции
Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
Маньяки впадают в депрессию: чем опасна плохая погода
Июль оказался по погоде похож на сентябрь. Эксперты пояснили, чем опасно дождливое лето.
Обновлено в 07:18
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05