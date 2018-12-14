Происшествия

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали
Известия
12:52

Футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драке в Москве нанесли потерпевшим легкий вред здоровью, что подтверждает судебно-медицинская экспертиза. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Известия12:52
с чего всё началось

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
ТАСС12:37

Подробнее о событии

Обнародованы результаты экспертизы по делу Кокорина и Мамаева

Вечерняя Москва14:09

Кокорин и Мамаев не нанесли оппонентам тяжелый вред здоровью

Москва 2413:10

Жертвы Кокорина и Мамаева отделались легкими травмами

ТВ Центр13:05

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, согласно экспертизы, нанесли легкий вред здоровью потерпевших

Эхо Москвы13:01

Экспертиза установила, что Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью потерпевших

ТАСС12:37

Результаты экспертизы: Кокорин и Мамаев нанесли легкий вред здоровью пострадавшим в драках

РЕН ТВ12:28

Адвокат Мамаева: «Мы довольны результатами судмедэкспертизы»

Sport24.ru12:07
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Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
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В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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