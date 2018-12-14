Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

с чего всё началось

Футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драке в Москве нанесли потерпевшим легкий вред здоровью, что подтверждает судебно-медицинская экспертиза. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали

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