Происшествия
В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали
В деле Кокорина и Мамаева появились новые деталиИзвестия12:52
Футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драке в Москве нанесли потерпевшим легкий вред здоровью, что подтверждает судебно-медицинская экспертиза. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Известия12:52
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с чего всё началось
Судебно-медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.ТАСС12:37
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