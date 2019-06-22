Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитетИзвестия вчера в 15:12
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «РИА Новости» адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось
Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил подозреваемым журналист «Медузы» Иван Голунов, передали в Следственный комитет, написал в своем телеграм-канале «ВЛагерь» адвокат Сергей Бадамшин.Медиазонавчера в 13:37
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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