Футбол

В дебютном матче Виллаша-Боаша «Марсель» уступил «Реймсу»Спорт-Экспресс 13:30

Марсель — Реймс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
29′
58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
59′
73′
Тристан Дингоме
Nathanael Mbuku
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
73′
78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
85′
Реми Уден
Гислайн Конан
90′
Хен Чжун Сук
"Марсель" неудачно стартовал в новом сезоне чемпионате Франции. В дебютном матче на посту главного тренера Андре Виллаша-Боаша команда уступила "Реймсу" со счетом 0:2. Чемпионат Франции.
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