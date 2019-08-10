"Марсель" неудачно стартовал в новом сезоне чемпионате Франции. В дебютном матче на посту главного тренера Андре Виллаша-Боаша команда уступила "Реймсу" со счетом 0:2. Чемпионат Франции.

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Футбол «Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Общество Согласованная властями акция на проспекте Сахарова закончилась Согласованная властями акция на проспекте Сахарова подошла к концу. Проходила она под девизом "За честные выборы в Москве".

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Политика Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.

Общество Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве» Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.

Политика Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».

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Политика Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

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Хоккей Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финале международного турнира на Кубок Глинки/Гретцки оказалась сильнее канадских сверстников со счетом 3:2. Эта победа позволила россиянам впервые с 1995 года стать победителями престижного турнира.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Происшествия Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.

Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.