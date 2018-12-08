Происшествия
В давке на рэп-концерте в Италии погибли шесть человек
В давке на рэп-концерте в Италии погибли шесть человекГазета.Ru03:38
В давке на концерте рэпера Sfera Ebbasta в ночном клубе города Коринальдо итальянской провинции Анкона шесть человек погибли и более ста получили травмы. ЧП случилось из-за того, что неизвестный распылил в помещении перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу.
Газета.Ru03:38
с чего всё началось
Gli eventi previsti per oggi e domani nel programma natalizio sono annullati in segno di vicinanza e di lutto nei confronti delle giovani vittime di #Corinaldo e delle loro famiglie.News.ru05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек
Обновлено в 05:31
Происшествия
Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе
Гибель людей в клубе близ итальянской Анконы могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Один из украинских провокаторов оказался любителем пыток из СБУ
Житель Донецка опознал в задержанном после инцидента в Черном море сотрудника СБУ.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар
Обновлено в 05:14
Происшествия
Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах
Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек
Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Дагестане во время спецоперации убили боевика
По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово
Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Спасенная Розенбаумом пассажирка самолета рассказала о произошедшем
Пассажирка рейса Москва–Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о своем спасении, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Южной Корее скоростной поезд сошел с рельсов
По данным агентства, в результате инцидента пострадали 14 человек. Как отмечается, в момент схода с рельсов поезд шел со скоростью 103 км/ч.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой
В Марксовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания пьяного водителя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек
Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Бывший глава РАО обвинен в мошенничестве на сумму в 730 миллионов
Обновлено в 05:09
Происшествия
Въехавший в толпу в Шарлоттсвилле мужчина признан виновным в убийстве
Обновлено в 04:31