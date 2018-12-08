Происшествия

В давке на рэп-концерте в Италии погибли шесть человек
Газета.Ru
03:38

В давке на концерте рэпера Sfera Ebbasta в ночном клубе города Коринальдо итальянской провинции Анкона шесть человек погибли и более ста получили травмы. ЧП случилось из-за того, что неизвестный распылил в помещении перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу.
Газета.Ru03:38
с чего всё началось
Gli eventi previsti per oggi e domani nel programma natalizio sono annullati in segno di vicinanza e di lutto nei confronti delle giovani vittime di #Corinaldo
 e delle loro famiglie.
News.ru05:16

Подробнее о событии

Пять подростков, один взрослый погибли в давке на рэп-концерте в Италии

Интерфакс03:32

МВД Италии: число посетителей ночного клуба, где произошла давка, превышало норму

ТАСС04:00

У посольства России в Италии нет данных о пострадавших в результате давки в ночном клубе россиянах

Эхо Москвы05:00

Опубликовано видео последствий давки на рэп-концерте в Италии

РИА Новости02:19

Власти итальянской Анконы отменили рождественские мероприятия после ЧП в клубе

RT на русском05:21

На концерте в Италии преступник распылил газ и убил шесть человек

Lenta.ru00:04

В ночном клубе в Италии из-за давки погибли шесть человек, более сотни пострадали

Дождьвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек

Обновлено в 05:31
Происшествия

Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе

Гибель людей в клубе близ итальянской Анконы могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Один из украинских провокаторов оказался любителем пыток из СБУ

Житель Донецка опознал в задержанном после инцидента в Черном море сотрудника СБУ.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Обновлено в 05:14
Происшествия

Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах

Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек

Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Дагестане во время спецоперации убили боевика

По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово

Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Спасенная Розенбаумом пассажирка самолета рассказала о произошедшем

Пассажирка рейса Москва–Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о своем спасении, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Южной Корее скоростной поезд сошел с рельсов

По данным агентства, в результате инцидента пострадали 14 человек. Как отмечается, в момент схода с рельсов поезд шел со скоростью 103 км/ч.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой

В Марксовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания пьяного водителя.
Обновлено в 04:53
Происшествия

ДТП в Рязанской области унесло жизни четырёх человек

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Бывший глава РАО обвинен в мошенничестве на сумму в 730 миллионов

Обновлено в 05:09
Происшествия

Въехавший в толпу в Шарлоттсвилле мужчина признан виновным в убийстве

Обновлено в 04:31
Главное