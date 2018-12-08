с чего всё началось

В давке на концерте рэпера Sfera Ebbasta в ночном клубе города Коринальдо итальянской провинции Анкона шесть человек погибли и более ста получили травмы. ЧП случилось из-за того, что неизвестный распылил в помещении перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу.

В давке на рэп-концерте в Италии погибли шесть человек

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