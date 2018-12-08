Происшествия

Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии
REGNUM
вчера в 23:58

В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.
REGNUMвчера в 23:58

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Дождьвчера в 23:34
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