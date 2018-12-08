Происшествия
Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии
Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в ИталииREGNUMвчера в 23:58
В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.
REGNUMвчера в 23:58
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Происшествия
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Происшествия
Ликвидирован пожар в центре Санкт-Петербурга
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В Индии при падении автобуса в пропасть погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в индийском штате Джамму и Кашмир, пишет в субботу онлайн-портал газеты The Times of India.
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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово
Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
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Происшествия
В Дагестане во время спецоперации убили боевика
По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
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Происшествия
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Происшествия
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Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Сасовском районе Рязанской области.
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Происшествия
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В Москве за взятку в 15 миллионов задержаны два сотрудника полиции
Сотрудник управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение крупой взятки в Москве.
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Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Ленобласти
Автомобиль сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 40 км Киевского шоссе в Ленинградской области.
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Происшествия
Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве
Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Челябинске пьяная 15-летняя школьница сбила инспектора ДПС
Областной главк МВД проводит проверку сообщения, что сотрудник ДПС получил травмы при попытке остановить Mercedes, за рулем которого находилась нетрезвая 15-летняя девочка.
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