В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.

Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии

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