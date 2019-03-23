В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекRT на русском 08:56

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.

с чего всё началось

В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.

В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что власти выясняют причину загрязнения воды в Хасавюрте, где произошло массовое отравление.

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

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