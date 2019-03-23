Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекRT на русском 08:56

В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что власти выясняют причину загрязнения воды в Хасавюрте, где произошло массовое отравление.
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Артем Здунов
В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.
— Артем Здунов, российский политикИнтерфакс 08:35
с чего всё началось

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан03:56

Подробнее о событии

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Интерфакс14:55

Порядка ста человек отравились в Хасавюрте

Черновик04:15

Около 90 человек госпитализированы в горбольницу Хасавюрта с кишечной инфекцией

РИА Дагестан10:19

Экстренное совещание в правительстве - в Хасавюрте госпитализировано около 90 человек

РГВК Дагестан10:16

Анатолий Карибов выехал в Хасавюрт

Лезги газет12:20

Министр здравоохранения РД держит на контроле ситуацию в Хасавюрте

Министерство здравоохранения Республики Дагестан06:58

В Дагестане 49 человек остаются в больницах после вспышки кишечной инфекции

РИА Новости08:32
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Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.
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Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Игры

В YouTube размещен трейлер новой игры GTA VI

На всемирно известном ресурсе YouTube выложен трейлер, ориентировочно новой игры GTA VI.
Обновлено 21 марта в 10:58
Армия и оружие

Как «Талибан»* сбивает беспилотники США советскими ракетами Р-73

На днях стало известно, что советская ракета Р-73, оказавшая в руках талибов, уничтожила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над афганской провинцией Парван.
Обновлено в 10:37
Технологии

Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)

Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В президентском дворце в столице Судана произошел пожар

Обновлено в 12:09
Авто

Jeep Trackhawk в гонке против мотоцикла Suzuki Hayabusa

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Старом Осколе полицейский застрелил напавшего на него подозреваемого

В Старом Осколе Белгородской области сотрудник патрульно-постовой службы открыл огонь из табельного оружия и застрелил 37-летнего подозреваемого, напавшего на него.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Общество

Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде

Обновлено в 15:00
Авто

Похожий на игрушку микромобиль продают по цене KIA Rio

Хоть торги и продлятся еще 15 дней, но уже ясно, что машинка уйдет новому покупателю минимум за 15 200 австралийских долларов (698 000 рулей), т.е. дороже подержанной KIA Rio.
Обновлено в 05:11
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Экономика

Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге

Обновлено в 04:17
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Общество

Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Политика

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика

Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья

Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
Обновлено в 11:16
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Общество

Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро

Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.
Обновлено в 17:17
Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
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