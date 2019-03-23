В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекРБК 08:50

В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано.

с чего всё началось

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 детей. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

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