В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекРБК 08:50

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.

с чего всё началось

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка . Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

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