Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекРБК 08:50
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка . Об этом сообщается на сайте минздрава республики.
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В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.
— Артем Здунов, российский политикИнтерфакс 08:35
с чего всё началось
В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.Министерство здравоохранения Республики Дагестан03:56
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Министр здравоохранения РД держит на контроле ситуацию в Хасавюрте
Министерство здравоохранения Республики Дагестан06:58
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Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
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Футбол
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Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
Обновлено в 09:07
Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Политика
Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля
"Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности приветствовать делегацию из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ на встречах в Вашингтоне, которые начнутся 3 апреля 2019 года", - отметила она.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак
С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Париже в ходе протестов задержаны более 50 человек
Обновлено в 12:40
Футбол
Начался матч «Енисей» — «Зенит» в чемпионате России
Предыдущий матч «Зенита» с «Енисеем» прошел на «Сибур-Арене» и завершился победой подопечных Александра Климкина со счетом 3:0. Ранее «Зенит» вылетел из волейбольной Лиги Чемпионов, проиграв в золотом сете польской «Скре» из города Белхатув.
Обновлено в 06:00
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49