В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человекРБК 08:50

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции.

с чего всё началось

В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка . Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Политика Штаб Порошенко прокомментировал информацию об уголовных делах в США В штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко опровергли утверждения СМИ об уголовных делах против его сторонников в США.

Интернет Новые функции появятся в WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp придумали новые функции, которые уже сейчас начали тестировать.

Общество Здание завода «Петмол» в Петербурге сносят В Петербурге сносят здание молокозавода "Петмол" в Петербурге, на его месте планируют построить жилой комплекс.

Авто Новый бренд Jetta представил свои модели В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Космос Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.

Политика Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Армия и оружие Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Футбол Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+ Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.

Спорт Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.

Происшествия Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.

Энергетика Порошенко обещает не повышать цену на газ в мае Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что ситуация на рынке газа позволяет отказаться от запланированного на 1 мая повышения цены на голубое топливо для населения.

Наука Подростки, добровольно ищущие уединения, не проявили склонности к депрессии На основе ответов авторы хотели отделить добровольное уединение от различного рода социального притеснения, из-за которого человек вынужден оставаться один.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27 В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.