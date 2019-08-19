Экономика
Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками РоссииРидус 00:44
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 милллиарда, из которых 15,8 должны страны СНГ. Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга.
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с чего всё началось
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.РБКвчера в 17:00
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СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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