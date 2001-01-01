В четверг «Ювентус» может объявить об уходе АллегриБомбардир.ру вчера в 14:29

Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Об этом могут объявить в четверг 9 мая.

В четверг «Ювентус» может объявить об уходе Аллегри

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