Футбол

В четверг «Ювентус» может объявить об уходе АллегриБомбардир.ру вчера в 14:29

Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Об этом могут объявить в четверг 9 мая.
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Бомбардир.ру10:46

«Ювентус» опроверг слухи о расставании с Аллегри

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СМИ: Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»

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Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четверг

Евро-футбол.рувчера в 11:19
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Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

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Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

Как сообщают в региональном СК, пострадал трехлетний ребенок. С травмой головы мальчик госпитализирован в больницу Великого Новгорода.
Обновлено в 10:10
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Происшествия

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Авто

«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»

Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей

Стала известна дата прибытия Задорова в расположение сборной России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прибудет в стан сборной России 11 мая, сообщает "Чемпионат.сom".
Обновлено в 10:01
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль

Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
Обновлено в 10:16
Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:10
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Силовики угрожали Мифтахову в СИЗО

Анархиста Азата Мифтахова, обвиняемого в участии в прошлогодней атаке на штаб "Единой России" в столичном районе Ховрино, в московском СИЗО-5 "Водник" посетили неизвестные силовики и угрожали ему.
Обновлено в 03:31
Авто

Появились первые изображения универсала Toyota Camry

Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Ливерпуль» предложил Клоппу новый контракт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может подписать новый контракт.
Обновлено в 07:13
Музыка

На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня Победы

Участники акции «Бессмертный полк» в Петербурге добрались до Дворцовой площади. Там их ждет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Обновлено в 09:03
Общество

В Одессе на 9 мая начались столкновения

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.
Обновлено в 08:57
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону Японии

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
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Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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