Футбол
В четверг, 25 июля, «Арсенал» сыграет с «Нефтчи»Тульские СМИ 23 июля в 03:11
Никогда раньше тульская команда не участвовала в еврокубковых турнирах. Предстоящий матч вызывает большой интерес как среди болельщиков, так и среди СМИ. Победитель противостояния «Арсенал» - «Нефтчи» в 3 раунде квалификации встретится с клубом «Бней-Иегуда» из Израиля.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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