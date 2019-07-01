Футбол
«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыТАСС 23 июля в 07:44
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
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До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде
Тульские новости23 июля в 15:42
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
Обновлено в 13:19
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У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
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Политика
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Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
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Шимпанзе откусил руку смотрителю французского зоопарка
Обновлено в 19:53
Общество
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Баскетбол
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Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
Обновлено в 17:34
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено в 16:03
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было обидно, когда он узнал про поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина, направленную новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Обновлено в 00:25
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Общество
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Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила роскошный подарок на 50-летие
Певица Дженнифер Лопес роскошно отметила свое 50-летие. Вечеринку дива устроила на острове Стар в Майами.
Обновлено в 10:45
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Кино
Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019
Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.
Обновлено в 07:16
Экономика
Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧС
Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.
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Политика
В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон
Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвященной изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13