Футбол
В честь футболиста Федора Черенкова назвали школу на западе столицыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 12:23
Зданию начальной школы № 384 присвоено имя заслуженного мастера спорта СССР советского и российского футболиста Федора Черенкова. 25 июля ему исполнилось бы 60 лет. В этот день на территории школы состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски «народному футболисту».
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В честь футболиста Федора Черенкова назвали школу на западе столицы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:23
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