Футбол

В честь футболиста Федора Черенкова назвали школу на западе столицыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 12:23

Зданию начальной школы № 384 присвоено имя заслуженного мастера спорта СССР советского и российского футболиста Федора Черенкова. 25 июля ему исполнилось бы 60 лет. В этот день на территории школы состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски «народному футболисту».
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В честь футболиста Федора Черенкова назвали школу на западе столицы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:23

«Федор — святой человек». Репортаж из школы, где учился Черенков

Матч ТВ11:44

Школа «Спартака» победила футболистов школы №384 в матче Кубка памяти Федора Черенкова

ТАСС09:55

Мемориал Черенкову открыт в школе, где он учился

Спорт-Экспресс08:00

В Москве открыли мемориал в честь Федора Черенкова

РИА Новости07:54

В честь Черенкова назван один из корпусов его родной школы

Sportbox.RU06:52

В честь Черенкова назвали корпус московской школы

Soccer.ru06:44
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