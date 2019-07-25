Зданию начальной школы № 384 присвоено имя заслуженного мастера спорта СССР советского и российского футболиста Федора Черенкова. 25 июля ему исполнилось бы 60 лет. В этот день на территории школы состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски «народному футболисту».

В честь футболиста Федора Черенкова назвали школу на западе столицы

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