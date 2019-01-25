Футбол
В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчанияЧемпионат 18:28
Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ. Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта».
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