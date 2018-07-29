Руководство чемпионата России по футболу собирается отказаться от проведения матчей поздним вечером с 9-го тура первенства.

В чемпионате России по футболу откажутся от поздних матчей

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