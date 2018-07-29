Футбол

В чемпионате России по футболу откажутся от поздних матчейПолит.ру 11:21

Руководство чемпионата России по футболу собирается отказаться от проведения матчей поздним вечером с 9-го тура первенства.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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