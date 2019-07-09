Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обыскамиРоссийская газета 08:40
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.
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Политика
Путин отказался поддержать санкции против Грузии
Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
NewsOne шьют дело о финансировании терроризма
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:37
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Авто
Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей
Обновлено в 02:28
Общество
Вашингтон накрыло наводнение после ливня, затоплен Белый дом
Даже резиденция президента США не избежала столкновения со стихией, о чем свидетельствуют фото журналистов Белого дома в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Происшествия
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24
Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 08:40
Наука
Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор
Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
Обновлено в 07:30
Политика
СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда
Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика
Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса»
Московский областной суд отменил домашний арест активиста и сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого обвиняли в угрозе убийством корреспондентам НТВ.
Обновлено в 09:24
Спорт
Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека
Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Ходить босиком по улице может быть опасно.
Обновлено в 04:06
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Общество
Путин подарил щенка красноярскому школьнику
Российский президент Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным
Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Политика
Сенатор от Челябинской области подала в отставку
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о своей досрочной отставке.
Обновлено в 03:13
Авто
Правила ввоза праворульных автомобилей изменят в 2020 году
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на «Колеса.ру», Евразийская экономическая комиссия перенесла введение ГОСТа 33670-2015 на 1 июля 2020 года по причине неготовности инфраструктуры к ужесточению норм импорта подержанных авто с правым рулем.
Обновлено в 06:34
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49