Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

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