В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

с чего всё началось

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Происшествия Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

Шоу-бизнес Оскар Кучера стал отцом в пятый раз Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.

Происшествия Названа возможная причина аварии на «Лошарике» Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова» У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Общество В России упростили процедуру подтверждения инвалидности Ранее в мае сообщалось, что правительство своим постановлением упростило процедуру и сократило сроки освидетельствования граждан для получения инвалидности.

Футбол «Спартак» отказывается от медицинского департамента В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.

Экономика En+ перерегистрировалась в российском офшоре «9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.

Происшествия В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.

Транспорт Россия не планирует отменять ограничения скорости на автобанах Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал сообщения о возможном появлении в РФ автобанов без ограничения скорости по примеру Германии.

Экономика Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Армия и оружие Россия предложила Индии совместно создать новую подводную лодку Россия предложила Индии выгодный проект по созданию дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе лодки "Амур-1650".

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Кино Шарлиз Терон и Хелен Миррен возвращаются в «Форсаж» Актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен вновь снимутся в очередной, девятой части фильма «Форсаж».

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Политика Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Футбол «ПСЖ» хочет включить Умтити в сделку по Неймару Умтити является одним из футболистов, на которых "ПСЖ" согласились обменять бразильца. Также за форварда французы требуют не менее €200 млн.

Шоу-бизнес Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца Виктора Баскова, который скончался 1 июля на 69-м году жизни.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Единоборства Штырков отстранен на два года со стороны USADA Ранее стало известно, что Штырков по обоюдному согласию разорвал сотрудничество с UFC из-за запрещенных препаратов в допинг-пробах.