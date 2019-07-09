Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обыскамиРоссийская газета 08:40

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.
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В офисе «Красного и Белого» вновь проходят обыски

В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.
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