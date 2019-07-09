Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обыскамиРоссийская газета 08:40
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.Rambler News Service06:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24
Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В лагере Приморья отравилась половина детей
Следственный комитет начал проверку обстоятельств отравления 67 детей в детском лагере "Юный рыбак" поселка Преображенское в Приморском крае.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо
Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 13:14
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ
Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:04
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Политика
Хант оценил слова Трампа о британском после в США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о прекращении контактов с британским послом в США Кимом Дэрроком.
Обновлено в 13:48
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»
Обновлено в 11:55
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Кино
Сара Полсон ушла из «Американских историй ужасов»
Сара Полсон и Эван Питерс снялись в девяти сезонах «Американских историй ужасов». Новый, десятый сезон проекта получил подзаголовок «1984».
Обновлено в 07:11
Кино
Сто королевств и ни одного дракона: писатель Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Обновлено в 13:55
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено в 01:56
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37