В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

с чего всё началось

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. Цель проверки - "выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили ТАСС представители компании.

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Происшествия Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24 Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.

Происшествия В лагере Приморья отравилась половина детей Следственный комитет начал проверку обстоятельств отравления 67 детей в детском лагере "Юный рыбак" поселка Преображенское в Приморском крае.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Армия и оружие Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Кино Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.

Политика Хант оценил слова Трампа о британском после в США Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о прекращении контактов с британским послом в США Кимом Дэрроком.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Армия и оружие Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.

Армия и оружие Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

Кино Сара Полсон ушла из «Американских историй ужасов» Сара Полсон и Эван Питерс снялись в девяти сезонах «Американских историй ужасов». Новый, десятый сезон проекта получил подзаголовок «1984».

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Политика В России завершили расследование дела украинских моряков Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Здоровье Диетолог назвала самые полезные летние ягоды В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.